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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666959
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
16.59
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00)

Кулер для процессора (СЖО) Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) (Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM5/AM4, размер радиатора: 397.5х119.2х27мм, размер водоблока: 120х120х25мм, используемый подшипник: FDB, 2100об/мин, 61.3cfm, 29dB(A))

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
16.59
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора (СЖО) Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Чёрный (G89.GA2T36INB.00) (Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM5/AM4, размер радиатора: 397.5х119.2х27мм, размер водоблока: 120х120х25мм, используемый подшипник: FDB, 2100об/мин, 61.3cfm, 29dB(A))
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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