Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%18 080 руб. 27 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666951
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00)
Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black оснащена медным водоблоком и алюминиевым радиатором с монтажным размером 120 мм. Для отвода горячего воздуха в конструкции модели присутствуют три вентилятора 120x120 мм с гидродинамическими подшипниками и максимальной скоростью вращения 2100 об/мин. Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black может использоваться для охлаждения различных процессоров AMD и Intel благодаря поддержке востребованных сокетов подключения.
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Теги товара: Нет
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Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black оснащена медным водоблоком и алюминиевым радиатором с монтажным размером 120 мм. Для отвода горячего воздуха в конструкции модели присутствуют три вентилятора 120x120 мм с гидродинамическими подшипниками и максимальной скоростью вращения 2100 об/мин. Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black может использоваться для охлаждения различных процессоров AMD и Intel благодаря поддержке востребованных сокетов подключения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Нет
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Нет
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