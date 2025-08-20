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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black

13 Отзывы
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666950
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х11
Вес, г.
750

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black

Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT ARGB предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью. Система охлаждения для процессора ПК ID-COOLING SE-214-XT ARGB укомплектована вентилятором размером 120 мм с подключением к интерфейсу питания 4-pin. Обороты вентилятора изменяются в диапазоне 500-1500 об/мин под управлением автоматики материнской платы через ШИМ. Модель подходит для ЦПУ с разъемами подключения AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и рядом прочих сокетов.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black

Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Софья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Наполеон

Достоинства:


Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Denis T.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо



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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT ARGB предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью. Система охлаждения для процессора ПК ID-COOLING SE-214-XT ARGB укомплектована вентилятором размером 120 мм с подключением к интерфейсу питания 4-pin. Обороты вентилятора изменяются в диапазоне 500-1500 об/мин под управлением автоматики материнской платы через ШИМ. Модель подходит для ЦПУ с разъемами подключения AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и рядом прочих сокетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Софья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Наполеон

Достоинства:


Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Denis T.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо


Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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