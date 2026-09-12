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Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G)

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Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 5
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 6
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 7
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 8
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 5
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 6
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 7
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 8
  • Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666948
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
световая индикация режима повышенной производительности
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
23.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х25
Вес, кг.
2.06

Описание товара Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin 4S позиционируется как система охлаждения для центрального процессора с высоким уровнем тепловой нагрузки. Аксессуар монтируется на процессор и решает задачу оптимизации его рабочей температуры, отводя до 250 Вт выделяемой ЦПУ тепловой энергии. В его конструкции предусмотрены медное основание, алюминиевый радиатор для рассеивания тепла и 7 тепловых трубок. Активная система воздушного охлаждения для процессора DEEPCOOL Assassin 4S поставляется вместе с креплением, необходимых для его фиксации на ЦПУ. В конструкции устройства предусмотрен вентилятор размером 140x140мм. Подключение вентилятора, поддерживающего вращение со скоростью 500-1800 об/мин, осуществляется к разъему питания 4-pin. В изделии имеется световой индикатор, информирующий о подключении режима повышенной производительности.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S черный (R-ASN4S-BKGPMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
световая индикация режима повышенной производительности
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
23.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin 4S позиционируется как система охлаждения для центрального процессора с высоким уровнем тепловой нагрузки. Аксессуар монтируется на процессор и решает задачу оптимизации его рабочей температуры, отводя до 250 Вт выделяемой ЦПУ тепловой энергии. В его конструкции предусмотрены медное основание, алюминиевый радиатор для рассеивания тепла и 7 тепловых трубок. Активная система воздушного охлаждения для процессора DEEPCOOL Assassin 4S поставляется вместе с креплением, необходимых для его фиксации на ЦПУ. В конструкции устройства предусмотрен вентилятор размером 140x140мм. Подключение вентилятора, поддерживающего вращение со скоростью 500-1800 об/мин, осуществляется к разъему питания 4-pin. В изделии имеется световой индикатор, информирующий о подключении режима повышенной производительности.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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