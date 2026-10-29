Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K
Вентилятор ID-COOLING AF Series [AF-127-ARGB-K] – оснащение для стационарных компьютеров. Устройство предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства ПК. Модель оснащена малошумным гидродинамическим подшипником скольжения с увеличенным ресурсом. Вентилятор украшен адресуемой RGB-подсветкой. Ее главная особенность – возможность одновременного отображения нескольких цветов. Вентилятор ID-COOLING AF Series [AF-127-ARGB-K] вращается с частотой от 500 до 2000 об/мин. Поддерживается автоматическая регулировка скорости вращения. Максимальный воздушный поток устройства равен 78 CFM, а предельный уровень шума – 29.9 дБ. Номинальное напряжение питания вентилятора составляет 12 В, а максимальный ток – 250 мА. Крепежный набор включен в комплект поставки.
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