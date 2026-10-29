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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
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  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
крепеж в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х9
Вес, г.
300

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K

Вентилятор ID-COOLING AF Series [AF-127-ARGB-K] – оснащение для стационарных компьютеров. Устройство предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства ПК. Модель оснащена малошумным гидродинамическим подшипником скольжения с увеличенным ресурсом. Вентилятор украшен адресуемой RGB-подсветкой. Ее главная особенность – возможность одновременного отображения нескольких цветов. Вентилятор ID-COOLING AF Series [AF-127-ARGB-K] вращается с частотой от 500 до 2000 об/мин. Поддерживается автоматическая регулировка скорости вращения. Максимальный воздушный поток устройства равен 78 CFM, а предельный уровень шума – 29.9 дБ. Номинальное напряжение питания вентилятора составляет 12 В, а максимальный ток – 250 мА. Крепежный набор включен в комплект поставки.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
крепеж в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-COOLING AF Series [AF-127-ARGB-K] – оснащение для стационарных компьютеров. Устройство предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства ПК. Модель оснащена малошумным гидродинамическим подшипником скольжения с увеличенным ресурсом. Вентилятор украшен адресуемой RGB-подсветкой. Ее главная особенность – возможность одновременного отображения нескольких цветов. Вентилятор ID-COOLING AF Series [AF-127-ARGB-K] вращается с частотой от 500 до 2000 об/мин. Поддерживается автоматическая регулировка скорости вращения. Максимальный воздушный поток устройства равен 78 CFM, а предельный уровень шума – 29.9 дБ. Номинальное напряжение питания вентилятора составляет 12 В, а максимальный ток – 250 мА. Крепежный набор включен в комплект поставки.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ID-Cooling AF-127-ARGB-K - купить по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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