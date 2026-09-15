Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние;, 666703
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник настенный
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 017 руб. 3 390 руб.
В наличии
Код товара: 666703
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 017 руб. -70%
3 390 руб.
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Коллекция CROCE
-
В наличииЦена 1 017 руб. 3 390 руб.255 руб. в СплитНастенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее сос...
-
В наличииЦена 1 017 руб. 3 390 руб.255 руб. в СплитНастенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее сос...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Светильник настенный
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
Высота, см
16
Количество ламп
1
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Форма
прямоугольная
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
680
Описание товара Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Мощность: 6 Ватт
- Стиль: хай-тек
- Назначение: для ванной, для гостиной, для детской, для кафе/бара, для коридора, для кухни, для офисных помещений, для прихожей, для спальни, В квартиру, В комнату, Для офиса, Кабинет, Уличная, для офиса, зал
- Материал плафона/абажура: акрил, металл
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Светильник настенный
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
Высота, см
16
Количество ламп
1
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Форма
прямоугольная
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
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Страна производитель
Италия
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Мощность: 6 Ватт
- Стиль: хай-тек
- Назначение: для ванной, для гостиной, для детской, для кафе/бара, для коридора, для кухни, для офисных помещений, для прихожей, для спальни, В квартиру, В комнату, Для офиса, Кабинет, Уличная, для офиса, зал
- Материал плафона/абажура: акрил, металл
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы
Теги товара: бра
Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1017 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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