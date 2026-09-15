Top.Mail.Ru
Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 666703
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние;, 666703

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 3
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 4
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 5
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 6
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 7
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 8
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 9
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник настенный
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 1
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 2
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 3
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 4
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 5
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 6
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 7
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 8
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 9
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 017 руб.  3 390 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние;
1 017 руб. -70%
3 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CROCE
filter_none Товар входит в коллекцию CROCE

Коллекция CROCE


Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник настенный
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
Высота, см
16
Количество ламп
1
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Форма
прямоугольная
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
680

Описание товара Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние;

Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:

  • Мощность: 6 Ватт
  • Стиль: хай-тек
  • Назначение: для ванной, для гостиной, для детской, для кафе/бара, для коридора, для кухни, для офисных помещений, для прихожей, для спальни, В квартиру, В комнату, Для офиса, Кабинет, Уличная, для офиса, зал
  • Материал плафона/абажура: акрил, металл
Комплектность: светильник, комплект креплений, шестигранник, инструкция, коробка
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле



Теги товара: бра

Отзывы о товаре Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние;




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Светильник настенный
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле
Высота, см
16
Количество ламп
1
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Форма
прямоугольная
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Развернуть
Страна производитель
Италия
Описание
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
  • Мощность: 6 Ватт
  • Стиль: хай-тек
  • Назначение: для ванной, для гостиной, для детской, для кафе/бара, для коридора, для кухни, для офисных помещений, для прихожей, для спальни, В квартиру, В комнату, Для офиса, Кабинет, Уличная, для офиса, зал
  • Материал плафона/абажура: акрил, металл
Комплектность: светильник, комплект креплений, шестигранник, инструкция, коробка
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, небольшой скол на оргстекле


Теги товара: бра
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние; - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1017 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...