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Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом

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Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 1
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 2
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 3
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 4
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 5
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 6
Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект светодиодных ламп
Выходная мощность, Вт
10
Цветовая температура
2000K~10000K
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 1
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 2
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 3
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 4
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 5
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 6
  • Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666651
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплект светодиодных ламп
Выходная мощность, Вт
10
Цветовая температура
2000K~10000K
Габаритные размеры, см
36х31х19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х20
Вес, кг.
5.6

Описание товара Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом

Godox Knowled C7R-K8 – это комплект, включающий в себя восемь уникальных ярких RGBWW-осветителей Godox Knowled C7R. В комплектацию также входят – кейс для одновременной зарядки, транспортировки и хранения восьми ламп и отражатели-рассеиватели для каждой лампы.

Отзывы о товаре Комплект светодиодных ламп Godox Knowled C7R-K8 с зарядным кейсом




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплект светодиодных ламп
Выходная мощность, Вт
10
Цветовая температура
2000K~10000K
Габаритные размеры, см
36х31х19.5
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled C7R-K8 – это комплект, включающий в себя восемь уникальных ярких RGBWW-осветителей Godox Knowled C7R. В комплектацию также входят – кейс для одновременной зарядки, транспортировки и хранения восьми ламп и отражатели-рассеиватели для каждой лампы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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