Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 180 руб. 2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666583
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
30
Описание товара Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A
Подключите устройство с разъемом Lightning к устройству с разъемом USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C) для синхронизации и зарядки или к iPad с разъемом USB-C для зарядки.
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Подключите устройство с разъемом Lightning к устройству с разъемом USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C) для синхронизации и зарядки или к iPad с разъемом USB-C для зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Работает все хорошо. На сколько долго пакажет время.
Достоинства:
Комментарий:
отличный кабель, правда мы уже защиту надели для красоты
Достоинства:
Комментарий:
Кабель очень хороший держится долго пользуюсь уже месяц хорошо заряжает
Достоинства:
Комментарий:
покупал 26 октября, сейчас уже 13 января всё работает, кабель хороший (по крайней мере у меня)
Достоинства:
Комментарий:
Качеством довольна. Заказ ждала 2 недели. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо заряжает, вроде оригинал, хочется надеяться на это.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель пришел в упаковке, как у оригинала. Качество очень хорошее. Заряжает быстро и телефон не нагревается. Но все таки есть отличия от оригинального кабеля. Пользуюсь несколько дней. Пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель оригинальный. Отлично упакован. Родная упаковка запечатана. Без проблем заряжает и передает данные. Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель похож на оригинал, в использовании показал себя отлично
Достоинства:
Комментарий:
Шнур хороший. Пришел в запечатанной коробке. Заряжает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель быстро заряжает Очень довольна Недостатков нету
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь более 2 месяцев, отличная зарядка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный кабель, заряжает хорошо, а главное что, быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Кабель в оригинальной коробке, работает нормально, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший провод, пользуюсь уже более 3х месяцев , никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
шнур пришёл, вроде заряжает пока. дополню если что-то случится
Достоинства:
Комментарий:
оригинальный кабель,такой же в ДНС только здесь в раз дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает отлично. Если это и не оригинал, то очень хорошая реплика!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро заряжает,кабель не дубовый светло-серого цвета,как и должен быть,похож на оригинал,есть с чем сравнивать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель. Быстрая зарядка, заряжает до 100% примерно минут за 40. Соответствует оригиналу
Достоинства:
Комментарий:
В сравнении с оригиналом, более жесткий. Оригинальный кабель мягче. Оригинальный, который шел вместе с планшетом, прослужил 3 года. Посмотрим насколько хватит этого.
Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Apple Type-C to Lightning 1m MUQ93ZM/A
Достоинства:
Комментарий:
Работает все хорошо. На сколько долго пакажет время.
Достоинства:
Комментарий:
отличный кабель, правда мы уже защиту надели для красоты
Достоинства:
Комментарий:
Кабель очень хороший держится долго пользуюсь уже месяц хорошо заряжает
Достоинства:
Комментарий:
покупал 26 октября, сейчас уже 13 января всё работает, кабель хороший (по крайней мере у меня)
Достоинства:
Комментарий:
Качеством довольна. Заказ ждала 2 недели. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо заряжает, вроде оригинал, хочется надеяться на это.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель пришел в упаковке, как у оригинала. Качество очень хорошее. Заряжает быстро и телефон не нагревается. Но все таки есть отличия от оригинального кабеля. Пользуюсь несколько дней. Пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель оригинальный. Отлично упакован. Родная упаковка запечатана. Без проблем заряжает и передает данные. Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Кабель похож на оригинал, в использовании показал себя отлично
Достоинства:
Комментарий:
Шнур хороший. Пришел в запечатанной коробке. Заряжает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель быстро заряжает Очень довольна Недостатков нету
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь более 2 месяцев, отличная зарядка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный кабель, заряжает хорошо, а главное что, быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Кабель в оригинальной коробке, работает нормально, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший провод, пользуюсь уже более 3х месяцев , никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
шнур пришёл, вроде заряжает пока. дополню если что-то случится
Достоинства:
Комментарий:
оригинальный кабель,такой же в ДНС только здесь в раз дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает отлично. Если это и не оригинал, то очень хорошая реплика!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро заряжает,кабель не дубовый светло-серого цвета,как и должен быть,похож на оригинал,есть с чем сравнивать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель. Быстрая зарядка, заряжает до 100% примерно минут за 40. Соответствует оригиналу
Достоинства:
Комментарий:
В сравнении с оригиналом, более жесткий. Оригинальный кабель мягче. Оригинальный, который шел вместе с планшетом, прослужил 3 года. Посмотрим насколько хватит этого.