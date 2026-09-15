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Уцененный товар Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 666436
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Уцененный товар Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние;, 666436

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Уценка
Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 3
Уценка
Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект упаковки; внешний вид:
  • Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 1
  • Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 2
  • Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 3
  • Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
87 руб.  290 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние;
87 руб. -70%
290 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobility
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект упаковки; внешний вид:
Для планшетов
для APPLE iPad mini/mini 2
Материал
карбон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х2
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние;

Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние;
Внешний вид:хорошее состояние;
Комплектность: чехол
Причина уценки: дефект упаковки; внешний вид:

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние;




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Характеристики
Бренд
Mobility
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект упаковки; внешний вид:
Для планшетов
для APPLE iPad mini/mini 2
Материал
карбон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние;
Внешний вид:хорошее состояние;
Комплектность: чехол
Причина уценки: дефект упаковки; внешний вид:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол-подставка mObility для APPLE iPad mini/mini 2 Y Black УТ000017683 хорошее состояние; - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 87 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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