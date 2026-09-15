Top.Mail.Ru
Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 666418
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;, 666418

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - фото 2
Уценка
Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки;
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Samsung A51
Цвет
синий
  • Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - фото 1
  • Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - фото 2
  • Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-75%
117 руб.  470 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;
117 руб. -75%
470 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NEYPO
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки;
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Samsung A51
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;

Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;,
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для смартфона;
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки;

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NEYPO
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки;
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Samsung A51
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;,
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для смартфона;
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - купить по цене 117 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...