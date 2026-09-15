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Уцененный товар Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 665673
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Уцененный товар Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние;, 665673

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Уценка
Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Причина уценки
дефект коробки;
Материал
силикон
Совместимость
для Huawei P Smart
Цвет
прозрачный
  • Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - фото 1
  • Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - фото 2
  • Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
57 руб.  340 руб. 
Начислим 1 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние;
57 руб. -83%
340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iBOX
Тип товара
Бампер
Причина уценки
дефект коробки;
Материал
силикон
Совместимость
для Huawei P Smart
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние;

Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: чехол для телефона;
Причина уценки: дефект коробки;



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние;




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Характеристики
Бренд
iBOX
Тип товара
Бампер
Причина уценки
дефект коробки;
Материал
силикон
Совместимость
для Huawei P Smart
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: чехол для телефона;
Причина уценки: дефект коробки;


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол iBox для Huawei P Smart 2021 Crystal Transparent УТ000023415 хорошее состояние; - стоимость товара 57 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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