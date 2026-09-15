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Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт

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Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 1
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 2
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 3
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 4
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 5
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 6
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 7
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 8
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 9
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 10
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 11
Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Таблетки для посудомоечных машин
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 1
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 2
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 3
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 4
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 5
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 6
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 7
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 8
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 9
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 10
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 11
  • Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 380 руб.  2 642 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665668
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Таблетки для посудомоечных машин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт

Многофункциональные капсулы для посудомоечной машины Finish Quantum. Концентрированное моющее средство для чистки и мытья посуды. Не содержат фосфатов. Не требуют предварительного замачивания.

Отзывы о товаре Таблетки для посудомоечных машин Finish Powerball Quantum All in 1 60шт




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Таблетки для посудомоечных машин
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональные капсулы для посудомоечной машины Finish Quantum. Концентрированное моющее средство для чистки и мытья посуды. Не содержат фосфатов. Не требуют предварительного замачивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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