Top.Mail.Ru
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 1
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 2
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 3
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 4
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 5
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 6
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 7
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 8
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 9
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 10
IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопка смыва
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 1
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 2
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 3
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 4
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 5
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 6
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 7
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 8
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 9
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 10
  • IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665666
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Кнопка смыва
Размеры в упаковке, см
24х15х3
Вес, г.
500

Описание товара IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый

Панели смыва Oleas – органично впишутся в любой дизайн санузла или ванной комнаты. Созданные в дизайнерском бюро студии Робина Левайна, они прекрасно сочетаются и с четкими геометрическими и с мягко закругленными формами различных коллекций керамики. Все модели линейки Oleas М1 имеют функцию двойного смыва, и, соответственно, пользователи могут выбирать, сколько воды использовать при смыве унитаза.

Отзывы о товаре IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Кнопка смыва
Описание
Панели смыва Oleas – органично впишутся в любой дизайн санузла или ванной комнаты. Созданные в дизайнерском бюро студии Робина Левайна, они прекрасно сочетаются и с четкими геометрическими и с мягко закругленными формами различных коллекций керамики. Все модели линейки Oleas М1 имеют функцию двойного смыва, и, соответственно, пользователи могут выбирать, сколько воды использовать при смыве унитаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


IS OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв, цвет белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...