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Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367

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Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 1
Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 2
Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 3
Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 4
Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция
  • Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 1
  • Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 2
  • Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 3
  • Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 4
  • Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665665
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Инсталляция
Размеры в упаковке, м
1.35х0.5х0.19
Вес, кг.
12

Описание товара Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367

PROSYS ECO Frame 2 RU - встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной. Окрашенная рама, толщина металла 1.5 мм, устойчива к коррозии. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4.5/3 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам, прокладка против конденсата в комплекте

Отзывы о товаре Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Инсталляция
Описание
PROSYS ECO Frame 2 RU - встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной. Окрашенная рама, толщина металла 1.5 мм, устойчива к коррозии. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4.5/3 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам, прокладка против конденсата в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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