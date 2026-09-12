Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665648
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка
Hits Are For Squares — это сборник лучших хитов американской рок-группы Sonic Youth, созданный разнообразной группой знаменитостей, чей собственный прогрессивный и нетрадиционный стиль сродни свободному выражению музыки Sonic Youth, и выпущенный первоначально в 2008 году. Издание на золотом виниле к RSD 2024.. В число составителей сборника вошли Кэтрин Кинер, Майк Ди, Radiohead, Порша де Росси, Диабло Коди, Эллисон Андерс, Дэйв Эггерс, Майк Уотт, Эдди Веддер, Мишель Уильямс, Фли, Гас Ван Сент, Дэвид Кросс, Хлоя Севиньи и The Flaming Lips.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Hits Are For Squares — это сборник лучших хитов американской рок-группы Sonic Youth, созданный разнообразной группой знаменитостей, чей собственный прогрессивный и нетрадиционный стиль сродни свободному выражению музыки Sonic Youth, и выпущенный первоначально в 2008 году. Издание на золотом виниле к RSD 2024.. В число составителей сборника вошли Кэтрин Кинер, Майк Ди, Radiohead, Порша де Росси, Диабло Коди, Эллисон Андерс, Дэйв Эггерс, Майк Уотт, Эдди Веддер, Мишель Уильямс, Фли, Гас Ван Сент, Дэвид Кросс, Хлоя Севиньи и The Flaming Lips.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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