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Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка

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0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 1
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 2
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 3
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 4
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 5
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 6
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 7
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 8
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 9
0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 1
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 2
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 3
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 4
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 5
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 6
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 7
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 8
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 9
  • 0602458934786, Виниловая пластинка Sonic Youth, Hits Are For Squares (coloured) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665648
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Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка

Hits Are For Squares — это сборник лучших хитов американской рок-группы Sonic Youth, созданный разнообразной группой знаменитостей, чей собственный прогрессивный и нетрадиционный стиль сродни свободному выражению музыки Sonic Youth, и выпущенный первоначально в 2008 году. Издание на золотом виниле к RSD 2024.. В число составителей сборника вошли Кэтрин Кинер, Майк Ди, Radiohead, Порша де Росси, Диабло Коди, Эллисон Андерс, Дэйв Эггерс, Майк Уотт, Эдди Веддер, Мишель Уильямс, Фли, Гас Ван Сент, Дэвид Кросс, Хлоя Севиньи и The Flaming Lips.

Отзывы о товаре Sonic Youth - Hits Are For Squares (coloured) (0602458934786) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Hits Are For Squares — это сборник лучших хитов американской рок-группы Sonic Youth, созданный разнообразной группой знаменитостей, чей собственный прогрессивный и нетрадиционный стиль сродни свободному выражению музыки Sonic Youth, и выпущенный первоначально в 2008 году. Издание на золотом виниле к RSD 2024.. В число составителей сборника вошли Кэтрин Кинер, Майк Ди, Radiohead, Порша де Росси, Диабло Коди, Эллисон Андерс, Дэйв Эггерс, Майк Уотт, Эдди Веддер, Мишель Уильямс, Фли, Гас Ван Сент, Дэвид Кросс, Хлоя Севиньи и The Flaming Lips.
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