Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Blue Prelude, He Needs Me, Nina's Blues, Can't Get Out of This Mood, Cotton Eyed Joe, Forbidden Fruit, Mood Indigo, Willow Weep for Me, I Want a Little Sugar in My Bowl, Solitaire, In the Evening By the Moonlight, You'll Never Walk Alone, Porgy, He's Got the Whole World in His Hands, Love Me Or Leave Me, Just Say I Love Him, That's Him Over There, It Don't Mean a Thing, I Like the Sunrise, Little Girl Blue, Don't Smoke in Bed, I Love to Love, The Other Woman, Good Bait, Black Is the Colour of My True Love's Hair, You've Been Gone Too Long, Work Song, Nobody Knows You When You're Down and Out, Plain Gold Ring, Central Park Blues, Solitude, Little Liza Jane, Gin House Blues, Rags and Old Iron, African Mailman, Summertime, Children Go Where I Send You, Wild Is the Wind, Stompin' at the Savoy, Do Nothin' Till You Hear from Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка