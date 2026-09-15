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Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка

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Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 1
Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 2
Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 3
Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 4
Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 5
Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 6
Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernie Shaw, Dale Collins
Альбом (сингл)
Too Much Information
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 1
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 2
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 3
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 4
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 5
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 6
  • Bernie Shaw &amp; Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105491702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernie Shaw, Dale Collins
Альбом (сингл)
Too Much Information
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On

Отзывы о товаре Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105491702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernie Shaw, Dale Collins
Альбом (сингл)
Too Much Information
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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