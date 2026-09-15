Tony Scott - Music For Zen Meditation (Audiophile, Verve By Request) (0602458492309) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
TONY SCOTT
Альбом (сингл)
Musc For Zen Meditation
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 665595
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458492309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
TONY SCOTT
Альбом (сингл)
Musc For Zen Meditation
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Is Not All One, The Murmuring Sound of the Mountain Stream, A Quivering Leaf Ask the Winds, After the Snow the Fragrance, To Drift Like Clouds, Za Zen (Meditation), Prajna-Paramita-Hridaya Sutra (Sutra, Chant), Sanzen (Moment Of Truth), Satori (Enlightenment)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Scott - Music For Zen Meditation (Audiophile, Verve By Request) (0602458492309) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу гармонии и покоя с альбомом Music For Zen Meditation от Tony Scott на виниловой пластинке. Это удивительное издание наполнено музыкой, которая призвана помочь вам найти внутренний покой и спокойствие. Готовы купить виниловую пластинку этого умиротворяющего альбома и создать уютный уголок для своего душевного отдыхаx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458492309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
TONY SCOTT
Альбом (сингл)
Musc For Zen Meditation
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Is Not All One, The Murmuring Sound of the Mountain Stream, A Quivering Leaf Ask the Winds, After the Snow the Fragrance, To Drift Like Clouds, Za Zen (Meditation), Prajna-Paramita-Hridaya Sutra (Sutra, Chant), Sanzen (Moment Of Truth), Satori (Enlightenment)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Погрузитесь в атмосферу гармонии и покоя с альбомом Music For Zen Meditation от Tony Scott на виниловой пластинке. Это удивительное издание наполнено музыкой, которая призвана помочь вам найти внутренний покой и спокойствие. Готовы купить виниловую пластинку этого умиротворяющего альбома и создать уютный уголок для своего душевного отдыхаx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Tony Scott - Music For Zen Meditation (Audiophile, Verve By Request) (0602458492309) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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