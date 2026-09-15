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Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка

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Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - фото 1
Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - фото 2
Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sabicas
Альбом (сингл)
HiFi Flamenco
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 
Начислим 376 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка
11 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893524331127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sabicas
Альбом (сингл)
HiFi Flamenco
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fandangos, Taranto - Son Son Sera, Jaleo (La Nina De La Venta) - Solea, Jaleo (Palmas) - Me Va, Alegrias, Zambra, Jaleo (Palmas) - Espera - Rumba, Improvisando (Bulerias), Omenaje A Enrique El Mellizo (Malaguenas)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир фламенко с виниловой пластинкой Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP). Этот альбом представляет собой настоящее произведение мастерства от знаменитого испанского гитариста Sabicas, чье исполнение фламенко уникально и захватывающе. Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP) предлагает вам возможность окунуться в атмосферу страсти и музыкальной экспрессии этого жанра. Вы почувствуете силу и эмоциональность исполнения Sabicas, который приоткроет перед вами всю красоту испанской музыкальной традиции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP) и добавить это великолепное музыкальное произведение в свою коллекцию. Позвольте себе погрузиться в мир фламенко, раскрывая глубину и мастерство исполнения Sabicas. Наслаждайтесь каждой мелодией, каждым аккордом, погружаясь в атмосферу страсти и таланта этого великого исполнителя!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893524331127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sabicas
Альбом (сингл)
HiFi Flamenco
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fandangos, Taranto - Son Son Sera, Jaleo (La Nina De La Venta) - Solea, Jaleo (Palmas) - Me Va, Alegrias, Zambra, Jaleo (Palmas) - Espera - Rumba, Improvisando (Bulerias), Omenaje A Enrique El Mellizo (Malaguenas)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в удивительный мир фламенко с виниловой пластинкой Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP). Этот альбом представляет собой настоящее произведение мастерства от знаменитого испанского гитариста Sabicas, чье исполнение фламенко уникально и захватывающе. Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP) предлагает вам возможность окунуться в атмосферу страсти и музыкальной экспрессии этого жанра. Вы почувствуете силу и эмоциональность исполнения Sabicas, который приоткроет перед вами всю красоту испанской музыкальной традиции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP) и добавить это великолепное музыкальное произведение в свою коллекцию. Позвольте себе погрузиться в мир фламенко, раскрывая глубину и мастерство исполнения Sabicas. Наслаждайтесь каждой мелодией, каждым аккордом, погружаясь в атмосферу страсти и таланта этого великого исполнителя!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка - по цене 11470 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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