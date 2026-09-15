Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка
Погрузитесь в удивительный мир фламенко с виниловой пластинкой Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP). Этот альбом представляет собой настоящее произведение мастерства от знаменитого испанского гитариста Sabicas, чье исполнение фламенко уникально и захватывающе. Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP) предлагает вам возможность окунуться в атмосферу страсти и музыкальной экспрессии этого жанра. Вы почувствуете силу и эмоциональность исполнения Sabicas, который приоткроет перед вами всю красоту испанской музыкальной традиции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Sabicas / HiFi Flamenco (Limited) (1LP) и добавить это великолепное музыкальное произведение в свою коллекцию. Позвольте себе погрузиться в мир фламенко, раскрывая глубину и мастерство исполнения Sabicas. Наслаждайтесь каждой мелодией, каждым аккордом, погружаясь в атмосферу страсти и таланта этого великого исполнителя!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) вини...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитBill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитKen Peplowski - When You Wish Upon A Star (Audiophile, Hyper Mag...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEnrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sou...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитCharles McPherson - But Beautiful (Audiophile, Hyper Magnum Soun...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитCedar Walton - Midnight Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитEddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magn...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитNicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophi...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитNicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (458...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Sabicas - HiFi Flamenco (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331127) виниловая пластинка