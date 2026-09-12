Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665572
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу ночных огней с альбомом Night Lights от Герри Маллигана на виниловой пластинке. Этот музыкальный шедевр перенесет вас в уютный мир джазовых звуков и неповторимой атмосферы. Готовы купить виниловую пластинку этого замечательного альбома и окунуться в волшебные мелодии, созданные легендарным исполнителемx Позвольте музыке заполнить вашу жизнь невероятными звуками!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Погрузитесь в атмосферу ночных огней с альбомом Night Lights от Герри Маллигана на виниловой пластинке. Этот музыкальный шедевр перенесет вас в уютный мир джазовых звуков и неповторимой атмосферы. Готовы купить виниловую пластинку этого замечательного альбома и окунуться в волшебные мелодии, созданные легендарным исполнителемx Позвольте музыке заполнить вашу жизнь невероятными звуками!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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