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Morcheeba - Beats & B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Morcheeba - Beats & B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка

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Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 1
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 2
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 3
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 4
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 5
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 6
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 7
Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
B-Sides & Beats
Жанр
Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 1
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 2
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 3
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 4
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 5
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 6
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 7
  • Morcheeba - Beats &amp; B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Morcheeba - Beats & B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
China
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197878633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
B-Sides & Beats
Жанр
Trip-Hop
Трек-лист
Killer Hippie (Bad Vibrations Mix), On The Rhodes Again, Tape Loop (Diabolical Brothers Remix), Dungeness, Baby Sitar (Drummer Of Your Dreams Mix), Ray Payola, Shoulder Holster (Diabolical Brothers Remix), The Mackie)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morcheeba - Beats & B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка

Beats &amp;amp;amp;amp;amp;amp; B-sides - эти 8 треков входили дополнительным диском в лимитированный CD бокс-сет альбома Morcheeba Who Can You Trust 1998 года. Переиздание на зеленом виниле к RSD 2024.

Отзывы о товаре Morcheeba - Beats & B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
China
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197878633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
B-Sides & Beats
Жанр
Trip-Hop
Трек-лист
Killer Hippie (Bad Vibrations Mix), On The Rhodes Again, Tape Loop (Diabolical Brothers Remix), Dungeness, Baby Sitar (Drummer Of Your Dreams Mix), Ray Payola, Shoulder Holster (Diabolical Brothers Remix), The Mackie)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Beats &amp;amp;amp;amp;amp;amp; B-sides - эти 8 треков входили дополнительным диском в лимитированный CD бокс-сет альбома Morcheeba Who Can You Trust 1998 года. Переиздание на зеленом виниле к RSD 2024.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Morcheeba - Beats & B-Sides RSD 2024 (Translucent Green) (5054197878633) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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