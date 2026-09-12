0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка
Специальное издание, включающее новое оформление альбома американского рок-музыканта Роба Зомби The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy 2021 года. Издание на picture виниле к RSD Black Friday 2023.. Лимитированное издание на picture виниле самого успешного альбома Роба в Великобритании. Совершенно новое произведение искусства. Классический Zombie-альбом, наполненный энергичными и яростными треками, такими как The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose, и тяжелыми, такими как Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитОрион - Музыка Для Живых (4660059680965) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитAc/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233)...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитTina Turner - Love Explosion (5054197929410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитPanic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитSteely Dan - Countdown To Ecstasy (0602445332526) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитSaga - Wildest Dreams (4029759159636) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитАльянс - Полно (Lim.Ed.) (4680068806163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитЭдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) ви...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитLoft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Специальное издание, включающее новое оформление альбома американского рок-музыканта Роба Зомби The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy 2021 года. Издание на picture виниле к RSD Black Friday 2023.. Лимитированное издание на picture виниле самого успешного альбома Роба в Великобритании. Совершенно новое произведение искусства. Классический Zombie-альбом, наполненный энергичными и яростными треками, такими как The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose, и тяжелыми, такими как Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка