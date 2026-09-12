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0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка

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0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 1
0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 2
0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 3
0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 1
  • 0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 2
  • 0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 3
  • 0727361581138, Виниловая пластинка Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665541
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка

Специальное издание, включающее новое оформление альбома американского рок-музыканта Роба Зомби The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy 2021 года. Издание на picture виниле к RSD Black Friday 2023.. Лимитированное издание на picture виниле самого успешного альбома Роба в Великобритании. Совершенно новое произведение искусства. Классический Zombie-альбом, наполненный энергичными и яростными треками, такими как The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose, и тяжелыми, такими как Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass.

Отзывы о товаре 0727361581138, Zombie, Rob, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (picture) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Специальное издание, включающее новое оформление альбома американского рок-музыканта Роба Зомби The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy 2021 года. Издание на picture виниле к RSD Black Friday 2023.. Лимитированное издание на picture виниле самого успешного альбома Роба в Великобритании. Совершенно новое произведение искусства. Классический Zombie-альбом, наполненный энергичными и яростными треками, такими как The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose, и тяжелыми, такими как Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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