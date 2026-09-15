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Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка

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Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 1
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 2
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 3
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 4
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 5
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 6
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 7
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Williams
Альбом (сингл)
Life Time
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 3
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 4
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 5
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 6
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 7
  • Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448321534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Williams
Альбом (сингл)
Life Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tomorrow Afternoon, Memory, Barbs Song To The Wizard
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка

Откройте для себя мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Life Time от талантливого Anthony Williams. Этот альбом является настоящим произведением искусства, в котором переплетаются глубокие мелодии и удивительные аранжировки. Слушая звуки этой пластинки, вы погрузитесь в атмосферу, наполненную страстью и творческим вдохновением. Готовы купить виниловую пластинку и окунуться в мир звуков, который создал Anthony Williams в своем уникальном альбоме Life Timex

Отзывы о товаре Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448321534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anthony Williams
Альбом (сингл)
Life Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tomorrow Afternoon, Memory, Barbs Song To The Wizard
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Описание
Откройте для себя мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Life Time от талантливого Anthony Williams. Этот альбом является настоящим произведением искусства, в котором переплетаются глубокие мелодии и удивительные аранжировки. Слушая звуки этой пластинки, вы погрузитесь в атмосферу, наполненную страстью и творческим вдохновением. Готовы купить виниловую пластинку и окунуться в мир звуков, который создал Anthony Williams в своем уникальном альбоме Life Timex
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Williams - Life Time (Analogue, Tone Poet) (0602448321534) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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