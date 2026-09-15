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Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка

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Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 1
Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 2
Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 3
Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Sorry 4 the Wait
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465084412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Sorry 4 the Wait
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cameras, Lil Romeo, Anti-Hero, Bleu Snappin', Tunechi's Back, Tunechi Rollin', Throwed, One Big Room, Tunechi's Room, Twist Made Me, Grove Party, Rax, Hands Up (My Last), Sorry 4 The Wait, YM Inkredible, Idk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка

Sorry 4 The Wait — микстейп американского рэпера Лила Уэйна, названный как попытка извиниться за длительную задержку выхода его девятого альбома Tha Carter IV.

Отзывы о товаре Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465084412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Sorry 4 the Wait
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cameras, Lil Romeo, Anti-Hero, Bleu Snappin', Tunechi's Back, Tunechi Rollin', Throwed, One Big Room, Tunechi's Room, Twist Made Me, Grove Party, Rax, Hands Up (My Last), Sorry 4 The Wait, YM Inkredible, Idk
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Sorry 4 The Wait — микстейп американского рэпера Лила Уэйна, названный как попытка извиниться за длительную задержку выхода его девятого альбома Tha Carter IV.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Wayne - Sorry 4 The Wait (0602465084412) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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