Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка
Будучи одной из самых сильных и трогательных джазовых певиц, Дайна Вашингтон особенно сильно страдала от неинтеллектуальных и бессистемных аранжировок. Многие из ее записей на EmArcy, особенно с трубачами Клиффордом Брауном или Кларком Терри, были великолепными выступлениями, но ее сборники были омрачены неподходящим аккомпанементом. Этот сборник из двенадцати блюзовых пьес дает однобокое представление о ней, поскольку не включает ни одной ее баллады. Но на фоне биг-бэнда мощь и энергичность ее пения становятся очевидными и подтверждают ее репутацию лучшей блюзовой певицы. В 1950-е годы ее причисляли к R&amp;amp;amp;amp;amp;B, но аранжировщик и бэнд-лидер Фред Норман написал для нее эти замечательные джазовые пьесы в 1962 году, незадолго до ее смерти. Это сильный материал, и Вашингтон превзошла саму себя и замахнулась, ее голос снова и снова поднимается к тем мощным кульминациям, которыми она так славилась. Материал включает в себя большую часть традиционного репертуара - здесь представлены Биг Билл Брунзи, Лерой Карр и Лил Грин - и, кроме того, есть девятиминутная Nobody Knows The Way I Feel This Morning, которая является уникальной в ее дискографии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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