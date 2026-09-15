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Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка

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Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
NAGRA: 70th Year Anniversary Collection Album
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726373528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
NAGRA: 70th Year Anniversary Collection Album
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bill Evans–Very Early, Piltch* And Davis*–Horizontal Blue, Buddy Tate–Stardust, Louis Armstrong–C'est Si Bon, Marlene VerPlanck–Deep In A Dream, The L.A. Network–Take 5, The Monty Alexander Trio–Samba De Orfeu, Nagra–Drum Sound Check, Dynamics Demo, Marc Vall?e Trio–Cam?l?on, OSL (2)–The Soldier's March, Trio de Curda–Oblivion
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка

Откройте для себя увлекательный мир музыки с виниловой пластинкой Various Artists / Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (2LP). Этот альбом - настоящая кладка музыкального наследия, собравшая лучшие композиции различных артистов в честь 70-летия Nagra. Various Artists / Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (2LP) перенесет вас в атмосферу волнующих мелодий и неповторимых звуков, позволяя окунуться в удивительный мир музыки. Каждый трек этого альбома восхитит вас своей оригинальностью и исполнением. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Various Artists / Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (2LP) и погрузиться в музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и атмосферой творческого вдохновения. Купить виниловую пластинку - значит обогатить свою коллекцию уникальным музыкальным произведением.

Отзывы о товаре Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726373528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
NAGRA: 70th Year Anniversary Collection Album
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bill Evans–Very Early, Piltch* And Davis*–Horizontal Blue, Buddy Tate–Stardust, Louis Armstrong–C'est Si Bon, Marlene VerPlanck–Deep In A Dream, The L.A. Network–Take 5, The Monty Alexander Trio–Samba De Orfeu, Nagra–Drum Sound Check, Dynamics Demo, Marc Vall?e Trio–Cam?l?on, OSL (2)–The Soldier's March, Trio de Curda–Oblivion
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Откройте для себя увлекательный мир музыки с виниловой пластинкой Various Artists / Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (2LP). Этот альбом - настоящая кладка музыкального наследия, собравшая лучшие композиции различных артистов в честь 70-летия Nagra. Various Artists / Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (2LP) перенесет вас в атмосферу волнующих мелодий и неповторимых звуков, позволяя окунуться в удивительный мир музыки. Каждый трек этого альбома восхитит вас своей оригинальностью и исполнением. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Various Artists / Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (2LP) и погрузиться в музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и атмосферой творческого вдохновения. Купить виниловую пластинку - значит обогатить свою коллекцию уникальным музыкальным произведением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Nagra: 70th Year Anniversary Collection Album (Analogue) (0632726373528) виниловая пластинка – стоимость товара 11940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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