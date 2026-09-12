Various Artists - Electronic Music Anthology: The French Touch Session (3596974334663) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The French Touch Session
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665468
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974334663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The French Touch Session
Трек-лист
Phantom Pt. II, Flocon De Neige, Kids, Man Funk, Too Deep, The Sun, Got It Made, Midnight Funk, Toop Toop, Relaxin With Cherry, Save Our Soul, Believe, Last Dance (And I Come Over), Backfire (Club Edit), Signature, Amoramas (Club Edit), Coloured City, Domino
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Electronic Music Anthology: The French Touch Session (3596974334663) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Phantom Pt. II, Flocon De Neige, Kids, Man Funk, Too Deep, The Sun, Got It Made, Midnight Funk, Toop Toop, Relaxin With Cherry, Save Our Soul, Believe, Last Dance (And I Come Over), Backfire (Club Edit), Signature, Amoramas (Club Edit), Coloured City, Domino
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974334663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The French Touch Session
Трек-лист
Phantom Pt. II, Flocon De Neige, Kids, Man Funk, Too Deep, The Sun, Got It Made, Midnight Funk, Toop Toop, Relaxin With Cherry, Save Our Soul, Believe, Last Dance (And I Come Over), Backfire (Club Edit), Signature, Amoramas (Club Edit), Coloured City, Domino
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Phantom Pt. II, Flocon De Neige, Kids, Man Funk, Too Deep, The Sun, Got It Made, Midnight Funk, Toop Toop, Relaxin With Cherry, Save Our Soul, Believe, Last Dance (And I Come Over), Backfire (Club Edit), Signature, Amoramas (Club Edit), Coloured City, Domino
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Various Artists - Electronic Music Anthology: The French Touch Session (3596974334663) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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