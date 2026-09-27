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Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка

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Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 4
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974334861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 4
Трек-лист
Work - When You Touch Me feat India, Jon Cutler - Its Yours feat E-Man, Sandy B - Make The World Go Round (Deep Dish Radio Edit), Rork - I Wanna See You Come Down feat C Minos Alexander (Rk Mix), Gregory - Block Party, Martin Solveig - Heart Of Africa, Didier Sinclair - Lovely Flight, Kid Cudi - Daynnite (Crookers Remix - Radio Version), Duck Sauce - Barbra Streisand (Radio Edit), I Wrongx, Surkin - Radio Fireworks, Kiesza - Hideaway, Rollercone - Palais Mascotte, The Supermen Lovers - Hard Stuf
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка

4-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!

Отзывы о товаре Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974334861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Electronic Music Anthology Vol. 4
Трек-лист
Work - When You Touch Me feat India, Jon Cutler - Its Yours feat E-Man, Sandy B - Make The World Go Round (Deep Dish Radio Edit), Rork - I Wanna See You Come Down feat C Minos Alexander (Rk Mix), Gregory - Block Party, Martin Solveig - Heart Of Africa, Didier Sinclair - Lovely Flight, Kid Cudi - Daynnite (Crookers Remix - Radio Version), Duck Sauce - Barbra Streisand (Radio Edit), I Wrongx, Surkin - Radio Fireworks, Kiesza - Hideaway, Rollercone - Palais Mascotte, The Supermen Lovers - Hard Stuf
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FG
Описание
4-й выпуск Electronic Music Anthology. Откройте для себя заново все жемчужины электронной музыки, выбранные FG, в коллекции на двойном виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Electronic Music Anthology Vol.4 (3596974334861) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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