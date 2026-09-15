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Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка

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Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка - фото 1
Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Stockholm Cathedral Choir
Альбом (сингл)
Kornet Har Sin Vila
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка - фото 1
  • Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0634949463437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Stockholm Cathedral Choir
Альбом (сингл)
Kornet Har Sin Vila
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Det Finns Djup I Herrens Godhet (PoV 729), Nar Han Kommer (PoV 742), Det Finns En Vag (PoV 743), Prisad Hogt Av Herdars Skara (PoV 653), Kornet Har Sin Vila (PoV 688), Nar Vi Delar Det Brod (PoV 641), Gud Ar En Av Oss Vid Detta Bord (PoV 642), Guds Karlek Ar Som Stranden (PoV 713a), Maria, Sa Judas (PoV 634), Gud, Nar Du Andas Over Var Jord (PoV 625), Si, Jesus Ar Ett Trostrikt Namn (Sv. Ps. 66), Sorgen Och Gladjen (Sv. Ps. 365), En Dunkel Ortagard (Sv. Ps. 267), Ga Varsamt, Min Kristen (Sv. Ps.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Det Finns Djup I Herrens Godhet (PoV 729), Nar Han Kommer (PoV 742), Det Finns En Vag (PoV 743), Prisad Hogt Av Herdars Skara (PoV 653), Kornet Har Sin Vila (PoV 688), Nar Vi Delar Det Brod (PoV 641), Gud Ar En Av Oss Vid Detta Bord (PoV 642), Guds Karlek Ar Som Stranden (PoV 713a), Maria, Sa Judas (PoV 634), Gud, Nar Du Andas Over Var Jord (PoV 625), Si, Jesus Ar Ett Trostrikt Namn (Sv. Ps. 66), Sorgen Och Gladjen (Sv. Ps. 365), En Dunkel Ortagard (Sv. Ps. 267), Ga Varsamt, Min Kristen (Sv. Ps. 344), O Jesu Kar, Vad Har Val Du Forbrutit (Sv. Ps. 81), Blott En Dag, Ett Ogonblick I Sander (Sv. Ps. 355), Min Sjal, Du Maste Nu Glomma (Sv. Ps. 71), O Kriste, Du Som Ljuset Ar (Sv. Ps. 445), I Hoppet Sig Min Fralsta Sjal Fornojer (Sv. Ps. 599), Bred Dina Vingar (Sv. Ps. 451)

Отзывы о товаре Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0634949463437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Stockholm Cathedral Choir
Альбом (сингл)
Kornet Har Sin Vila
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Det Finns Djup I Herrens Godhet (PoV 729), Nar Han Kommer (PoV 742), Det Finns En Vag (PoV 743), Prisad Hogt Av Herdars Skara (PoV 653), Kornet Har Sin Vila (PoV 688), Nar Vi Delar Det Brod (PoV 641), Gud Ar En Av Oss Vid Detta Bord (PoV 642), Guds Karlek Ar Som Stranden (PoV 713a), Maria, Sa Judas (PoV 634), Gud, Nar Du Andas Over Var Jord (PoV 625), Si, Jesus Ar Ett Trostrikt Namn (Sv. Ps. 66), Sorgen Och Gladjen (Sv. Ps. 365), En Dunkel Ortagard (Sv. Ps. 267), Ga Varsamt, Min Kristen (Sv. Ps.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Det Finns Djup I Herrens Godhet (PoV 729), Nar Han Kommer (PoV 742), Det Finns En Vag (PoV 743), Prisad Hogt Av Herdars Skara (PoV 653), Kornet Har Sin Vila (PoV 688), Nar Vi Delar Det Brod (PoV 641), Gud Ar En Av Oss Vid Detta Bord (PoV 642), Guds Karlek Ar Som Stranden (PoV 713a), Maria, Sa Judas (PoV 634), Gud, Nar Du Andas Over Var Jord (PoV 625), Si, Jesus Ar Ett Trostrikt Namn (Sv. Ps. 66), Sorgen Och Gladjen (Sv. Ps. 365), En Dunkel Ortagard (Sv. Ps. 267), Ga Varsamt, Min Kristen (Sv. Ps. 344), O Jesu Kar, Vad Har Val Du Forbrutit (Sv. Ps. 81), Blott En Dag, Ett Ogonblick I Sander (Sv. Ps. 355), Min Sjal, Du Maste Nu Glomma (Sv. Ps. 71), O Kriste, Du Som Ljuset Ar (Sv. Ps. 445), I Hoppet Sig Min Fralsta Sjal Fornojer (Sv. Ps. 599), Bred Dina Vingar (Sv. Ps. 451)
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Отзывы


Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (Audiophile Edition) (0634949463437) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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