Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - The Tortured Poets Department (coloured) (0602458933314) виниловая пластинка
Тейлор Свифт в 2024 году выпускает свой 11-й студийный альбом «The Tortured Poets Department». Издание на цветном (Ghosted White) виниле. 14-кратная обладательница премии «Грэмми» объявила о своем новом альбоме «The Tortured Poets Department», принимая награду за лучший вокальный поп-альбом на церемонии вручения премии «Грэмми». Она описывает альбом «The Tortured Poets Department» как свой «спасательный круг», который напомнил ей, почему написание песен так важно для нее. Альбом состоит из 16 треков + бонус-трек The Manuscript. Издание на виниле цвета Ghosted White в коллекционной обложке в книжном переплете с 24-страничным буклетом с тремя рукописными текстами песен, уникальными для этого винила, и никогда ранее не публиковавшимися фотографиями.
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