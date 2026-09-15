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Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка

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Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 1
Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 2
Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 3
Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 4
Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 5
Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Supergrass
Альбом (сингл)
Kiss Of Life Is 20
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 1
  • Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 2
  • Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 3
  • Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 4
  • Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 5
  • Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4099964002706]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Supergrass
Альбом (сингл)
Kiss Of Life Is 20
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Kiss of Life, We Dream Of This, Bullet (Live at Portsmouth Pyramid), Kiss Of Life (Live at The Glee Club, Birmingham.), Ocean, We Are Your Children
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка

К 20-летию незабываемого сингла Supergrass Kiss Of Life, выпущенного в марте 2004 года. Помимо этого культового трека, в EP вошли две ранее не издававшиеся жемчужины: Ocean и We Are Your Children а также редкие бонус-треки. Лимитированное издание на 10-дюймовом прозрачном виниле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4099964002706]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Supergrass
Альбом (сингл)
Kiss Of Life Is 20
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Kiss of Life, We Dream Of This, Bullet (Live at Portsmouth Pyramid), Kiss Of Life (Live at The Glee Club, Birmingham.), Ocean, We Are Your Children
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
К 20-летию незабываемого сингла Supergrass Kiss Of Life, выпущенного в марте 2004 года. Помимо этого культового трека, в EP вошли две ранее не издававшиеся жемчужины: Ocean и We Are Your Children а также редкие бонус-треки. Лимитированное издание на 10-дюймовом прозрачном виниле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Supergrass - Kiss Of Life (EP) (V10) (coloured) (4099964002706) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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