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8808678161946, Ricci, Ruggiero, Tchaikovsky/ Dvorak: Violin Concertos (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8808678161946, Ricci, Ruggiero, Tchaikovsky/ Dvorak: Violin Concertos (Analogue) виниловая пластинка

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8808678161946, Виниловая пластинка Ricci, Ruggiero, Tchaikovsky/ Dvorak: Violin Concertos (Analogue)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665396
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Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8808678161946, Ricci, Ruggiero, Tchaikovsky/ Dvorak: Violin Concertos (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в великолепие классической музыки с виниловой пластинкой Ruggiero Ricci / Tchaikovsky / Dvorak: Violin Concertos (Limited) (2LP). Этот альбом - настоящее произведение искусства, где мастерство виртуозного скрипача Ruggiero Ricci сочетается с великолепием виолиновых концертов Чайковского и Дворжака. Ruggiero Ricci / Tchaikovsky / Dvorak: Violin Concertos (Limited) (2LP) - это уникальное собрание музыкальных шедевров, переносит слушателей в мир красоты и гармонии классической музыки. С каждой нотой, с каждым звуком скрипки Риччи, вы погружаетесь в волшебный мир классических концертов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Tchaikovsky / Dvorak: Violin Concertos (Limited) (2LP) и окунуться в величие классической музыки. Позвольте себе насладиться эмоциональностью и виртуозностью исполнения, приобретая этот неповторимый музыкальный опыт. Купите эту пластинку и заберите себе частичку волшебства классической музыки в ваш дом!

Отзывы о товаре 8808678161946, Ricci, Ruggiero, Tchaikovsky/ Dvorak: Violin Concertos (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в великолепие классической музыки с виниловой пластинкой Ruggiero Ricci / Tchaikovsky / Dvorak: Violin Concertos (Limited) (2LP). Этот альбом - настоящее произведение искусства, где мастерство виртуозного скрипача Ruggiero Ricci сочетается с великолепием виолиновых концертов Чайковского и Дворжака. Ruggiero Ricci / Tchaikovsky / Dvorak: Violin Concertos (Limited) (2LP) - это уникальное собрание музыкальных шедевров, переносит слушателей в мир красоты и гармонии классической музыки. С каждой нотой, с каждым звуком скрипки Риччи, вы погружаетесь в волшебный мир классических концертов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Tchaikovsky / Dvorak: Violin Concertos (Limited) (2LP) и окунуться в величие классической музыки. Позвольте себе насладиться эмоциональностью и виртуозностью исполнения, приобретая этот неповторимый музыкальный опыт. Купите эту пластинку и заберите себе частичку волшебства классической музыки в ваш дом!
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8808678161946, Ricci, Ruggiero, Tchaikovsky/ Dvorak: Violin Concertos (Analogue) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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