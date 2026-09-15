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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Out Of Our Heads
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0018771212614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Out Of Our Heads
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Трек-лист
She Said Yeah, Mercy, Mercy, Hitch Hike, Thats How Strong My Love Is, Good Times, Gotta Get Away, Talkin Bout You, Cry To Me, Oh, Baby (We Got A Good Thing Going), Heart Of Stone, The Under Assistant West Coast Promotion Man, Im Free
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка

В 1965 году альбом Out Of Our Heads продемонстрировал, что Rolling Stones способны писать вещи в стиле классического рока, базируясь на R&amp;amp;amp;B и блюзовых корнях, но придавая им более гитарно-ориентированный, абсолютно современный контекст. Издание на виниле 180 г.. Альбом стал первым альбомом Stones, занявшим первое место в чартах США. В Англии Out of Our Heads пришлось довольствоваться номером 2, поскольку Битлз опередили их с Help. В британской версии представлены две недооцененные жемчужины ранней поп-музыки: Im Free и возвышенно-циничная песня The Under Assistant West Coast Promotion Man.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0018771212614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Out Of Our Heads
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Трек-лист
She Said Yeah, Mercy, Mercy, Hitch Hike, Thats How Strong My Love Is, Good Times, Gotta Get Away, Talkin Bout You, Cry To Me, Oh, Baby (We Got A Good Thing Going), Heart Of Stone, The Under Assistant West Coast Promotion Man, Im Free
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В 1965 году альбом Out Of Our Heads продемонстрировал, что Rolling Stones способны писать вещи в стиле классического рока, базируясь на R&amp;amp;amp;B и блюзовых корнях, но придавая им более гитарно-ориентированный, абсолютно современный контекст. Издание на виниле 180 г.. Альбом стал первым альбомом Stones, занявшим первое место в чартах США. В Англии Out of Our Heads пришлось довольствоваться номером 2, поскольку Битлз опередили их с Help. В британской версии представлены две недооцененные жемчужины ранней поп-музыки: Im Free и возвышенно-циничная песня The Under Assistant West Coast Promotion Man.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0018771212614) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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