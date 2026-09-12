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The Rolling Stones - Get Yer Ya Yas Out (0018771211617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Get Yer Ya Yas Out (0018771211617) виниловая пластинка

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0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 1
0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 2
0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 3
0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 4
0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 5
0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 1
  • 0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 2
  • 0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 3
  • 0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 4
  • 0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 5
  • 0018771211617, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Get Yer Ya Yas Out - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665390
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Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Get Yer Ya Yas Out (0018771211617) виниловая пластинка

Второй концертный альбом легендарной рок-группы, первоначально выпущенный в сентябре 1970 года. Издание на виниле.. Get Yer Ya-Yas Out считается одним из лучших концертных рок-альбомов всех времен. Необычайный музыкальный документ двух ноябрьских вечеров в Мэдисон-Сквер-Гарденс в 1969 году - грубая энергия Sympathy For The Devil, Jumpin Jack Flash и Honky Tonk Women подтверждает их репутацию величайшего живого аттракциона того времени. Возможно, ВСЕХ времен!. Лестер Бэнгс, рецензировавший оригинальный альбом в ноябрьском номере журнала Rolling Stone за 1970 год, написал: «Пока рано говорить об этом, но я начинаю думать, что Ya-Ya, возможно, лучший альбом, который они когда-либо создавали. Без сомнения, это лучший рок-концерт, когда-либо записанный».

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Get Yer Ya Yas Out (0018771211617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй концертный альбом легендарной рок-группы, первоначально выпущенный в сентябре 1970 года. Издание на виниле.. Get Yer Ya-Yas Out считается одним из лучших концертных рок-альбомов всех времен. Необычайный музыкальный документ двух ноябрьских вечеров в Мэдисон-Сквер-Гарденс в 1969 году - грубая энергия Sympathy For The Devil, Jumpin Jack Flash и Honky Tonk Women подтверждает их репутацию величайшего живого аттракциона того времени. Возможно, ВСЕХ времен!. Лестер Бэнгс, рецензировавший оригинальный альбом в ноябрьском номере журнала Rolling Stone за 1970 год, написал: «Пока рано говорить об этом, но я начинаю думать, что Ya-Ya, возможно, лучший альбом, который они когда-либо создавали. Без сомнения, это лучший рок-концерт, когда-либо записанный».
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Отзывы


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