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Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка

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Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 1
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 2
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 3
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 4
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 5
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 6
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Before The Fire
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 1
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 2
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 3
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 4
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 5
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 6
  • Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665389
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Tongue
Barcode
[0787790334750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Before The Fire
Трек-лист
Tell Me Something, Lucky Girl, Memphis Sun, Angel, Pocketful Of Stones, The Man Who Wasnt There, Pleasant Return, On My Way, I Want More, Flames Of Lanka, Nanda-Nandana
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка

Откройте для себя захватывающий мир рок-музыки с виниловой пластинкой Rival Sons / Before The Fire (Orange Translucent) (1LP). Этот альбом – настоящий шедевр от известной рок-группы Rival Sons, который перенесет вас в эпоху золотого рок-н-ролла. Rival Sons / Before The Fire (Orange Translucent) (1LP) представляет собой мощный звук и атмосферу аутентичного рок-н-ролла, который не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки. Этот альбом наполнен энергией, страстью и уникальным звучанием группы, которое покорит ваши сердца с первых аккордов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Rival Sons / Before The Fire (Orange Translucent) (1LP) и окунуться в мир захватывающей рок-музыки. Позвольте себе насладиться каждой нотой, каждым словом песен и эмоциями, которые передает эта замечательная группа. Купите эту пластинку и погрузитесь в энергетику и музыкальное мастерство Rival Sons прямо сейчас!.



Теги товара: Industrial, Цветной винил

Отзывы о товаре Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sacred Tongue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Tongue
Barcode
[0787790334750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Before The Fire
Трек-лист
Tell Me Something, Lucky Girl, Memphis Sun, Angel, Pocketful Of Stones, The Man Who Wasnt There, Pleasant Return, On My Way, I Want More, Flames Of Lanka, Nanda-Nandana
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Откройте для себя захватывающий мир рок-музыки с виниловой пластинкой Rival Sons / Before The Fire (Orange Translucent) (1LP). Этот альбом – настоящий шедевр от известной рок-группы Rival Sons, который перенесет вас в эпоху золотого рок-н-ролла. Rival Sons / Before The Fire (Orange Translucent) (1LP) представляет собой мощный звук и атмосферу аутентичного рок-н-ролла, который не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки. Этот альбом наполнен энергией, страстью и уникальным звучанием группы, которое покорит ваши сердца с первых аккордов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Rival Sons / Before The Fire (Orange Translucent) (1LP) и окунуться в мир захватывающей рок-музыки. Позвольте себе насладиться каждой нотой, каждым словом песен и эмоциями, которые передает эта замечательная группа. Купите эту пластинку и погрузитесь в энергетику и музыкальное мастерство Rival Sons прямо сейчас!.


Теги товара: Industrial, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rival Sons - Before The Fire (coloured) (0787790334750) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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