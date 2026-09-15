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OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка

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OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 1
OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 2
OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 3
OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 4
OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 5
OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sacco e Vanzetti OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sacco e Vanzetti OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Libertx, Sacco E Vanzetti (I Parte), Nel Carcere, Sacco E Vanzetti (II Parte), Sacco E Il Figlio, Sacco E Vanzetti (III Parte), Libertx Nella Speranza, E Dover Morire, La Sedia Elettrica, Heres To You
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка

Для драмы 1971 года режиссера Джулиано Монтальдо «Сакко и Ванцетти» Эннио Морриконе написал одну из самых насыщенных партитур за свою долгую и успешную карьеру. Переиздание к RSD 2024 на прозрачном виниле с новым оформлением и вкладышем 30x30 см.. Начинается всё с романтической и чрезвычайно грустной темы для гобоя с оркестром «Speranze di libert?». Очаровательный голос Джоан Баэз исполняет «La ballata di Sacco e Vanzetti», разделенную на три части, чередующиеся с мрачной темой «Nel carcere», дополненной электронными эффектами и разрывающимися струнными, которые хорошо вписываются в фильм джалло. Затем мотив баллады повторяется и исполняется литургическим органом и оркестром в «Sacco e il figlio», а «La sedia elettrica» представляет собой экспериментальную электронную музыку. Заключительная песня «Heres to You» в исполнении Джоан Баэз стала своего рода гимном всего мира.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sacco e Vanzetti OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Libertx, Sacco E Vanzetti (I Parte), Nel Carcere, Sacco E Vanzetti (II Parte), Sacco E Il Figlio, Sacco E Vanzetti (III Parte), Libertx Nella Speranza, E Dover Morire, La Sedia Elettrica, Heres To You
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Для драмы 1971 года режиссера Джулиано Монтальдо «Сакко и Ванцетти» Эннио Морриконе написал одну из самых насыщенных партитур за свою долгую и успешную карьеру. Переиздание к RSD 2024 на прозрачном виниле с новым оформлением и вкладышем 30x30 см.. Начинается всё с романтической и чрезвычайно грустной темы для гобоя с оркестром «Speranze di libert?». Очаровательный голос Джоан Баэз исполняет «La ballata di Sacco e Vanzetti», разделенную на три части, чередующиеся с мрачной темой «Nel carcere», дополненной электронными эффектами и разрывающимися струнными, которые хорошо вписываются в фильм джалло. Затем мотив баллады повторяется и исполняется литургическим органом и оркестром в «Sacco e il figlio», а «La sedia elettrica» представляет собой экспериментальную электронную музыку. Заключительная песня «Heres to You» в исполнении Джоан Баэз стала своего рода гимном всего мира.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Sacco E Vanzetti (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025446) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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