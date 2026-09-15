Eiji Oue - Exotic Dances From The Opera (Analogue) (0030911150518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Eiji Oue, Minnesota Orchestra
Альбом (сингл)
Exotic Dances From The Opera
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 665327
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5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911150518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Eiji Oue, Minnesota Orchestra
Альбом (сингл)
Exotic Dances From The Opera
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Dance Of The Tumblers, Dance Of The Seven Veils, Dance Of The Persian Slaves, Hopak, Dances, Bacchanale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eiji Oue - Exotic Dances From The Opera (Analogue) (0030911150518) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающую атмосферу оперных танцев с виниловой пластинкой Eiji Oue / Exotic Dances From The Opera (1LP). Это уникальное издание предлагает вам удивительное сочетание музыкальных произведений из оперного репертуара, исполненных под руководством талантливого дирижера Эйджи Оуэ. Купить виниловую пластинку Eiji Oue / Exotic Dances From The Opera (1LP) - значит обогатить свою музыкальную коллекцию ярким и экзотическим звучанием оперных танцев. Погрузитесь в мир страсти, интриги и красоты, который пронизывает каждая нота этого уникального альбома. Дайте себе возможность насладиться этим музыкальным произведением во всей его величии и красоте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911150518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Eiji Oue, Minnesota Orchestra
Альбом (сингл)
Exotic Dances From The Opera
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Dance Of The Tumblers, Dance Of The Seven Veils, Dance Of The Persian Slaves, Hopak, Dances, Bacchanale
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Погрузитесь в захватывающую атмосферу оперных танцев с виниловой пластинкой Eiji Oue / Exotic Dances From The Opera (1LP). Это уникальное издание предлагает вам удивительное сочетание музыкальных произведений из оперного репертуара, исполненных под руководством талантливого дирижера Эйджи Оуэ. Купить виниловую пластинку Eiji Oue / Exotic Dances From The Opera (1LP) - значит обогатить свою музыкальную коллекцию ярким и экзотическим звучанием оперных танцев. Погрузитесь в мир страсти, интриги и красоты, который пронизывает каждая нота этого уникального альбома. Дайте себе возможность насладиться этим музыкальным произведением во всей его величии и красоте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eiji Oue - Exotic Dances From The Opera (Analogue) (0030911150518) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eiji Oue - Exotic Dances From The Opera (Analogue) (0030911150518) виниловая пластинка