OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка
"Розовая пантера" - Генри Манчини (аранжировка, кондей, р) и оркестр. Режиссер Блейк Эдвардс создал, вероятно, лучшую вступительную часть своего комического криминального фильма, когда поручил молодой предприимчивой компании создать анимационный мультфильм «Розовая пантера». Творческой команде пришла в голову идея придать холодному сверкающему алмазу облик крутой розовой пантеры, которая ведет неумелого детектива в веселый танец под тонкие звуки темы Пантеры. Манчини не был бы Манчини, если бы он не искупал место съемок - горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо - в самых разных музыкальных тонах и жанрах. Его широко известная любовь к танцевальной музыке проявляется в самбе («Было бы лучше быть сегодня вечером»), шаффл («Шампанское и перепел») и ча-ча («Что-то для продавцов»). Но также баллада, спетая приглушенной трубой и саксофоном («Королевский синий»), или простая комбинация клавишных и струнных («Фортепиано и струнные») - все это вплетено в историю. Один из самых запоминающихся и восхитительных звуков - это звук аккордеона, мелодии которого вызывают атмосферу, наполненную Богемой, Парижем и звучанием мюзетта. Эта музыка никогда не бывает яркой, но тонкой, как будто тихонько шагает пантера. И если ваш аппетит сейчас разжигается, есть дополнительная порция Манчини, которую можно найти в "Breakfast At Tiffany's" (RCA LSP 2362). Запись: сентябрь 1963 года в Мировом музыкальном центре RCA Victor, Голливуд, Джим Мэллой
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Отзывы о товаре OST - The Pink Panther (Henry Mancini) (Analogue) (4260019713995) виниловая пластинка