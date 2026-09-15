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OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка

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OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 1
OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 2
OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 3
OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 4
OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 5
OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dallas Winds
Альбом (сингл)
John Williams at the Movies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911252014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dallas Winds
Альбом (сингл)
John Williams at the Movies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Olympic Fanfare and Theme, Superman March, The Cowboys Overture, Adventures on Earth from ET: The Extra-Terrestrial, With Malice Toward None from Lincoln, March from 1941, Scherzo for X-Wings from Star Wars: The Force Awakens, The Jedi Steps and Finale from Star Wars: The Force Awakens, Star Wars (Main Title), Imperial March from The Empire Strikes Back, Excerpts from Close Encounters of the Third Kind, Theme from JFK, The Star-Spangled Banner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка

Откройте для себя захватывающий мир кинематографической музыки с виниловой пластинкой OST / John Williams At The Movies (2LP). Этот альбом является настоящим музыкальным шедевром, в котором представлены лучшие композиции знаменитого композитора Джона Уильямса, созданные для фильмов. Купить виниловую пластинку OST / John Williams At The Movies (2LP) - значит погрузиться в удивительный мир звуков, который перенесет вас на большие экраны знаменитых кинолент. Прочувствуйте всю глубину и эмоциональность музыки, которую Джон Уильямс создал для таких культовых фильмов, как Звездные войны, Индиана Джонс, Джурассик парк и многие другие. Позвольте этой виниловой пластинке стать частью вашей коллекции и купите ее уже сегодня.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reference
Barcode
[0030911252014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dallas Winds
Альбом (сингл)
John Williams at the Movies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Olympic Fanfare and Theme, Superman March, The Cowboys Overture, Adventures on Earth from ET: The Extra-Terrestrial, With Malice Toward None from Lincoln, March from 1941, Scherzo for X-Wings from Star Wars: The Force Awakens, The Jedi Steps and Finale from Star Wars: The Force Awakens, Star Wars (Main Title), Imperial March from The Empire Strikes Back, Excerpts from Close Encounters of the Third Kind, Theme from JFK, The Star-Spangled Banner
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Откройте для себя захватывающий мир кинематографической музыки с виниловой пластинкой OST / John Williams At The Movies (2LP). Этот альбом является настоящим музыкальным шедевром, в котором представлены лучшие композиции знаменитого композитора Джона Уильямса, созданные для фильмов. Купить виниловую пластинку OST / John Williams At The Movies (2LP) - значит погрузиться в удивительный мир звуков, который перенесет вас на большие экраны знаменитых кинолент. Прочувствуйте всю глубину и эмоциональность музыки, которую Джон Уильямс создал для таких культовых фильмов, как Звездные войны, Индиана Джонс, Джурассик парк и многие другие. Позвольте этой виниловой пластинке стать частью вашей коллекции и купите ее уже сегодня.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - John Williams At The Movies (Analogue) (0030911252014) виниловая пластинка - по цене 8990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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