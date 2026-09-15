OST - Even More Dazed And Confused (Various Artists) (coloured) (0603497827213) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Even More Dazed And Confused OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 665313
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Even More Dazed And Confused OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Free Ride, No More Mr. Nice Guy, Living In The USA, Never Been Any Reason, Why Can’t We Be Friends, Summer Breeze, Right Place Wrong Time, Balinese, Lord Have Mercy On My Soul, I Just Want To Make Love To You, Show Me The Way, Do You Feel Like We Do
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Even More Dazed And Confused (Various Artists) (coloured) (0603497827213) виниловая пластинка
Фильм 1993 года «Even More Dazed And Confused» хорошо известен своим рок-саундтреком 70-х, в который вошли песни Элиса Купера, War, ZZ Top, Black Sabbath и других. К 30-летию выхода переиздание на дымчато-фиолетовом виниле.
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Теги товара: Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1993
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Even More Dazed And Confused OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Free Ride, No More Mr. Nice Guy, Living In The USA, Never Been Any Reason, Why Can’t We Be Friends, Summer Breeze, Right Place Wrong Time, Balinese, Lord Have Mercy On My Soul, I Just Want To Make Love To You, Show Me The Way, Do You Feel Like We Do
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Фильм 1993 года «Even More Dazed And Confused» хорошо известен своим рок-саундтреком 70-х, в который вошли песни Элиса Купера, War, ZZ Top, Black Sabbath и других. К 30-летию выхода переиздание на дымчато-фиолетовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Even More Dazed And Confused (Various Artists) (coloured) (0603497827213) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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