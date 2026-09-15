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The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка

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The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - фото 1
The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - фото 2
The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - фото 1
  • The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - фото 2
  • The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072522183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
This Is Not Utopia, Let The Bad Times Roll, Behind Your Walls, Army Of One, Breaking These Bones, Coming For You, We Never Have Sex Anymore, In The Hall Of The Mountain King, The Opioid Diaries, Hassan Chop, Gone Away, Lullaby, The Opioid Diaries (Live At Megaland 2018), Guerre Sous Couvertures
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: This Is Not Utopia, Let The Bad Times Roll, Behind Your Walls, Army Of One, Breaking These Bones, Coming For You, We Never Have Sex Anymore, In The Hall Of The Mountain King, The Opioid Diaries, Hassan Chop, Gone Away, Lullaby, The Opioid Diaries (Live At Megaland 2018), Guerre Sous Couvertures



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072522183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
This Is Not Utopia, Let The Bad Times Roll, Behind Your Walls, Army Of One, Breaking These Bones, Coming For You, We Never Have Sex Anymore, In The Hall Of The Mountain King, The Opioid Diaries, Hassan Chop, Gone Away, Lullaby, The Opioid Diaries (Live At Megaland 2018), Guerre Sous Couvertures
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: This Is Not Utopia, Let The Bad Times Roll, Behind Your Walls, Army Of One, Breaking These Bones, Coming For You, We Never Have Sex Anymore, In The Hall Of The Mountain King, The Opioid Diaries, Hassan Chop, Gone Away, Lullaby, The Opioid Diaries (Live At Megaland 2018), Guerre Sous Couvertures


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
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Отзывы


The Offspring - Let The Bad Times Roll (0888072522183) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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