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Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка

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Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 1
Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 2
Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 3
Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 4
Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Phineas born Jr.
Альбом (сингл)
A World Of Piano
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 1
  • Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 2
  • Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 3
  • Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 4
  • Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665277
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft
Barcode
[0888072504264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Phineas born Jr.
Альбом (сингл)
A World Of Piano
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Cheryl, Manteca, Lush Life, Dahoud, Oleo, Juicy Lucy, For Carl, Cabu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка

На этой виниловой пластинке вас ждут восхитительные композиции, исполненные с непревзойденной виртуозностью и эмоциональной глубиной. Фортепиано Финеаса Ньюборна Джуниора звучит магически, создавая атмосферу, которая затягивает с первых нот. Купить виниловую пластинку Phineas &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; born Jr. / A World Of Piano! (1LP) - значит получить музыкальное сокровище, которое прекрасно подойдет для ценителей джазовой музыки и фортепиано. В каждой композиции вы почувствуете мощь и изящество инструмента, оживленные блестящими импровизациями Финеаса Ньюборна Джуниора. Окунитесь в волнующий мир фортепиано с виниловой пластинкой Phineas &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; born Jr. / A World Of Piano! (1LP). Купить эту пластинку - это возможность в полной мере насладиться мастерством и творчеством одного из самых выдающихся пианистов своего времени.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft
Barcode
[0888072504264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Phineas born Jr.
Альбом (сингл)
A World Of Piano
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Cheryl, Manteca, Lush Life, Dahoud, Oleo, Juicy Lucy, For Carl, Cabu
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На этой виниловой пластинке вас ждут восхитительные композиции, исполненные с непревзойденной виртуозностью и эмоциональной глубиной. Фортепиано Финеаса Ньюборна Джуниора звучит магически, создавая атмосферу, которая затягивает с первых нот. Купить виниловую пластинку Phineas &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; born Jr. / A World Of Piano! (1LP) - значит получить музыкальное сокровище, которое прекрасно подойдет для ценителей джазовой музыки и фортепиано. В каждой композиции вы почувствуете мощь и изящество инструмента, оживленные блестящими импровизациями Финеаса Ньюборна Джуниора. Окунитесь в волнующий мир фортепиано с виниловой пластинкой Phineas &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; born Jr. / A World Of Piano! (1LP). Купить эту пластинку - это возможность в полной мере насладиться мастерством и творчеством одного из самых выдающихся пианистов своего времени.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phineas Newborn Jr. - A World Of Piano (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072504264) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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