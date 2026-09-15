Mercyful Fate - Return Of The Vampire (0039841570212) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Return Of The Vampire
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665273
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841570212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Return Of The Vampire
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Burning The Cross, Curse Of The Pharaohs, Return Of The Vampire, On A Night Of Full Moon, A Corpse Without Soul, Death Kiss, Leave My Soul Alone, M.D.A, You Asked For It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mercyful Fate - Return Of The Vampire (0039841570212) виниловая пластинка
Встречайте возвращение культовой группы Mercyful Fate с альбомом Return Of The Vampire, представленным на виниловой пластинке. Погрузитесь в мистический мир звуков и напитайтесь энергией их музыки. Этот альбом станет настоящим кладом для поклонников истинного металла. Насладитесь зловещей атмосферой и мощными риффами, которые оставят вас в восторге. Позвольте себе купить виниловую пластинку Return Of The Vampire и погрузиться в мир музыкального искусства этой легендарной группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841570212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Return Of The Vampire
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Burning The Cross, Curse Of The Pharaohs, Return Of The Vampire, On A Night Of Full Moon, A Corpse Without Soul, Death Kiss, Leave My Soul Alone, M.D.A, You Asked For It
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Встречайте возвращение культовой группы Mercyful Fate с альбомом Return Of The Vampire, представленным на виниловой пластинке. Погрузитесь в мистический мир звуков и напитайтесь энергией их музыки. Этот альбом станет настоящим кладом для поклонников истинного металла. Насладитесь зловещей атмосферой и мощными риффами, которые оставят вас в восторге. Позвольте себе купить виниловую пластинку Return Of The Vampire и погрузиться в мир музыкального искусства этой легендарной группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mercyful Fate - Return Of The Vampire (0039841570212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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