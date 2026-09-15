James Last - The Very Best Of (coloured) (0602445636280) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Last
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 665251
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602445636280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Last
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fanfare For The Common Man (Live At Palast Der Republik, Berlin / 1987 / Edit), Alone, Tipitipitipso, Paradiso, Erinnerungen, Love Story, The Last Waltz, Rosen Aus Dem Suden, Ayacucho & Berdien Stenberg, Romance No. 2 / Theme From Elvira Madigan, Biscaya, Paradiesvogel, Root Beer Rag (Version 1989), Root Beer Rag, Prelude No.6 In D Minor, Spiel Noch Einmal Fur Mich, Habanero, The Seduction (Love Theme), Ballade Pour Adeline, Rise (Single Version), The Living Years, Der Einsame Hirte (Version 198
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Last - The Very Best Of (coloured) (0602445636280) виниловая пластинка
"The Very Best Of" включает лучшее из обширного наследия Джеймса Ласта, одного из самых известных и успешных аранжировщиков и бэнд-лидеров в мире. Лимитированное издание на синем виниле 180 г. Первый же альбом оркестра Джеймса Ласта «Non-Stop Dancing» (1965) имел невероятный успех. С тех пор коллектив под управлением Ласта выпустил более 50 успешных альбомов общим тиражом 60 млн экземпляров, из которых 37 стали «золотыми», а 18 — «платиновыми». Этот сборник - настоящее удовольствие для его многочисленных поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602445636280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Last
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fanfare For The Common Man (Live At Palast Der Republik, Berlin / 1987 / Edit), Alone, Tipitipitipso, Paradiso, Erinnerungen, Love Story, The Last Waltz, Rosen Aus Dem Suden, Ayacucho & Berdien Stenberg, Romance No. 2 / Theme From Elvira Madigan, Biscaya, Paradiesvogel, Root Beer Rag (Version 1989), Root Beer Rag, Prelude No.6 In D Minor, Spiel Noch Einmal Fur Mich, Habanero, The Seduction (Love Theme), Ballade Pour Adeline, Rise (Single Version), The Living Years, Der Einsame Hirte (Version 198
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
"The Very Best Of" включает лучшее из обширного наследия Джеймса Ласта, одного из самых известных и успешных аранжировщиков и бэнд-лидеров в мире. Лимитированное издание на синем виниле 180 г. Первый же альбом оркестра Джеймса Ласта «Non-Stop Dancing» (1965) имел невероятный успех. С тех пор коллектив под управлением Ласта выпустил более 50 успешных альбомов общим тиражом 60 млн экземпляров, из которых 37 стали «золотыми», а 18 — «платиновыми». Этот сборник - настоящее удовольствие для его многочисленных поклонников по всему миру.
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James Last - The Very Best Of (coloured) (0602445636280) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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