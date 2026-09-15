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London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка

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London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal & Dust
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rooting For You, Big Picture, Wild Eyed, Oh Woman Oh Man, Hell to the Liars, Everyone Else, Non Believer, Bones of Ribbon, Who am I, Leave the War With Me, Truth Is A Beautiful Thing

Отзывы о товаре London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal & Dust
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rooting For You, Big Picture, Wild Eyed, Oh Woman Oh Man, Hell to the Liars, Everyone Else, Non Believer, Bones of Ribbon, Who am I, Leave the War With Me, Truth Is A Beautiful Thing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (0889854361211) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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