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Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 & 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 & 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка

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Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp; 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - фото 1
Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp; 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - фото 2
Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp; 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violinsonaten Nos.6, 7 & 8
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp; 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - фото 1
  • Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp; 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - фото 2
  • Gidon Kremer &amp; Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp; 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 & 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violinsonaten Nos.6, 7 & 8
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
SONATAS FOR PIANO AND VIOLIN (NOS. 6—8). SONATE A-DUR, OP.30 NR.1: Allegro, Adagio molto espressivo, Allegretto con Variazioni (I—VI), SONATE C-MOLL, OP. 30 NR. 2: Allegro con brio, Adagio cantabile, Scherzo. Allegro, Finale. Allegro — Presto, Allegro assai, Tempo di Minuetto, ma molto moderato e grazioso, Allegro vivace
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 & 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка

Окунитесь в величие классической музыки с лимитированным изданием виниловой пластинки Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp;amp;amp;amp; 8. Этот двойной альбом (2LP) является настоящим кладом для ценителей музыкального искусства. Исполнение музыкальных шедевров Бетховена в исполнении Гидона Кремера и Марты Арджерих восхищает своей мощью и красотой. На каждой стороне этой пластинки живет целая эпоха, переносившая вас в мир великого композитора и его гениальных произведений. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp;amp;amp;amp; 8 и добавить этот исключительный альбом в свою коллекцию. Откройте для себя красоту музыкального наследия и наслаждайтесь великими произведениями классической музыки в их лучшем исполнении.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 & 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violinsonaten Nos.6, 7 & 8
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
SONATAS FOR PIANO AND VIOLIN (NOS. 6—8). SONATE A-DUR, OP.30 NR.1: Allegro, Adagio molto espressivo, Allegretto con Variazioni (I—VI), SONATE C-MOLL, OP. 30 NR. 2: Allegro con brio, Adagio cantabile, Scherzo. Allegro, Finale. Allegro — Presto, Allegro assai, Tempo di Minuetto, ma molto moderato e grazioso, Allegro vivace
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Окунитесь в величие классической музыки с лимитированным изданием виниловой пластинки Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp;amp;amp;amp; 8. Этот двойной альбом (2LP) является настоящим кладом для ценителей музыкального искусства. Исполнение музыкальных шедевров Бетховена в исполнении Гидона Кремера и Марты Арджерих восхищает своей мощью и красотой. На каждой стороне этой пластинки живет целая эпоха, переносившая вас в мир великого композитора и его гениальных произведений. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gidon Kremer &amp;amp;amp;amp; Martha Argerich / Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 &amp;amp;amp;amp; 8 и добавить этот исключительный альбом в свою коллекцию. Откройте для себя красоту музыкального наследия и наслаждайтесь великими произведениями классической музыки в их лучшем исполнении.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gidon Kremer & Martha Argerich - Beethoven: Violinsonaten Nos.6, 7 & 8 (Analogue) (8808678161960) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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