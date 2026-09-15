The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 665227
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Трек-лист
Here To Love You, What A Fool Believes, Minute, Dependin On You, Dont Stop To Watch The Wheels, Open Your Eyes, Sweet Feelin, Steamer Lane Breakdown, You Never Change, The Fools Survivex
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка
Отправляйтесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой The Doobie Brothers / Minute By Minute. Этот альбом пронизан неповторимыми звуками и мелодиями, которые заставят вашу душу вибрировать в гармонии с музыкой. Minute By Minute - это истинное произведение искусства, каждая композиция которого словно раскрывает новую главу истории музыки. Звуки гитары, барабанов и вокала создают удивительную атмосферу, погружая вас в мир эмоций и волнующих переживаний. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Doobie Brothers / Minute By Minute и сделать вашу музыкальную коллекцию еще богаче. Разрешите себе насладиться яркими звучаниями и насыщенными музыкальными моментами, которые запомнятся надолго.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Трек-лист
Here To Love You, What A Fool Believes, Minute, Dependin On You, Dont Stop To Watch The Wheels, Open Your Eyes, Sweet Feelin, Steamer Lane Breakdown, You Never Change, The Fools Survivex
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Отправляйтесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой The Doobie Brothers / Minute By Minute. Этот альбом пронизан неповторимыми звуками и мелодиями, которые заставят вашу душу вибрировать в гармонии с музыкой. Minute By Minute - это истинное произведение искусства, каждая композиция которого словно раскрывает новую главу истории музыки. Звуки гитары, барабанов и вокала создают удивительную атмосферу, погружая вас в мир эмоций и волнующих переживаний. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Doobie Brothers / Minute By Minute и сделать вашу музыкальную коллекцию еще богаче. Разрешите себе насладиться яркими звучаниями и насыщенными музыкальными моментами, которые запомнятся надолго.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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