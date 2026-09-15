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The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка

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The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 1
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 2
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 3
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 4
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Трек-лист
Here To Love You, What A Fool Believes, Minute, Dependin On You, Dont Stop To Watch The Wheels, Open Your Eyes, Sweet Feelin, Steamer Lane Breakdown, You Never Change, The Fools Survivex
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка

Отправляйтесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой The Doobie Brothers / Minute By Minute. Этот альбом пронизан неповторимыми звуками и мелодиями, которые заставят вашу душу вибрировать в гармонии с музыкой. Minute By Minute - это истинное произведение искусства, каждая композиция которого словно раскрывает новую главу истории музыки. Звуки гитары, барабанов и вокала создают удивительную атмосферу, погружая вас в мир эмоций и волнующих переживаний. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Doobie Brothers / Minute By Minute и сделать вашу музыкальную коллекцию еще богаче. Разрешите себе насладиться яркими звучаниями и насыщенными музыкальными моментами, которые запомнятся надолго.

Отзывы о товаре The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Minute By Minute
Трек-лист
Here To Love You, What A Fool Believes, Minute, Dependin On You, Dont Stop To Watch The Wheels, Open Your Eyes, Sweet Feelin, Steamer Lane Breakdown, You Never Change, The Fools Survivex
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Отправляйтесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой The Doobie Brothers / Minute By Minute. Этот альбом пронизан неповторимыми звуками и мелодиями, которые заставят вашу душу вибрировать в гармонии с музыкой. Minute By Minute - это истинное произведение искусства, каждая композиция которого словно раскрывает новую главу истории музыки. Звуки гитары, барабанов и вокала создают удивительную атмосферу, погружая вас в мир эмоций и волнующих переживаний. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Doobie Brothers / Minute By Minute и сделать вашу музыкальную коллекцию еще богаче. Разрешите себе насладиться яркими звучаниями и насыщенными музыкальными моментами, которые запомнятся надолго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doobie Brothers - Minute By Minute (Analogue) (4260019715937) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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