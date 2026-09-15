Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Delaney & Bonnie - To Bonnie From Delaney (Analogue) (4260019715586) виниловая пластинка
Супружеский дуэт Дилейни и Бонни вызвал неподдельное ликование критиков, поклонников и коллег-знаменитостей. Фронтмен Стоунз Мик Джаггер в заурядном тоне говорил об убедительном пении белого госпела, а Эрик Клэптон считал дуэт лучшей поп-группой в мире. Энтузиазм Клэптона дошел до того, что он привез пару в Европу для единодушного турне и заслужил свист немецких фанатов, когда играл со второго ряда в качестве аккомпаниатора без обязанностей солиста. Возможно, у гитарного мастера были веские причины для сдержанной игры, пишет газета Chicago Daily s, которая считает, что Delaney &amp;amp;amp; Bonnie лучше, чем Арета Франклин и Рэй Чарльз вместе взятые. Действительно, вокальная сетка аранжировок сцепляется настолько плотно, что между вокалом и фоном не помещается ни один лист бумаги. В Hard Luck And Troubles, сухом колючем груве, голос мерцает под тягучей басовой линией, пересекаемой короткими аккордами органа. Духовный и в то же время не одухотворенный госпел торжествует в покачивающемся и ритмически уплотненном взаимодействии соло и хора. А великолепная баллада, плывущая по вибрирующему органному ковру (The Love Of My Man), и четкие духовые секции (Alone Together) вписываются в изысканную коллекцию сильных и еще более сильных песен. Эта продукция Speakers Corner была сделана с использованием 100% чистой аналоговой мастер-ленты и мастеринга. Все лицензии и сборы GEMA были оплачены.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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