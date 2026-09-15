Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка
On Tour with Eric Clapton - альбом 1970 года группы Delaney &amp;amp;amp; Bonnie с Эриком Клэптоном, записанный вживую в Fairfield Halls, Англия. Выпущенный на Atco Records, он достиг максимума в апреле 1970 года, заняв 29 место в Billboard 200, 39 место в UK Albums Chart, и был сертифицирован RIAA как золотой альбом.. Delaney &amp;amp;amp; Bonnie - американский дуэт авторов-исполнителей Дилейни Брамлетт и Бонни Брамлетт. В 1969 и 1970 годах они руководили рок/соул-ансамблем Delaney &amp;amp;amp; Bonnie and Friends, в состав которого в разное время входили Дуэйн Оллман, Грегг Оллман, Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Леон Рассел, Бобби Уитлок, Дэйв Мэйсон, Стив Хау, Рита Кулидж и Кинг Кертис. Э?рик Па?трик Клэ?птон (англ. Eric Patrick Clapton, род. 30 марта 1945 года, Рипли Суррей, Англия) — культовый британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор ордена Британской империи (CBE). В 1960-е годы Клэптон играл с блюз-роковыми группами John Mayalls Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Позднее его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней. Клэптон много работал сольно и как сессионный музыкант. Имел ироническое прозвище «медленная рука» (англ. Slowhand), которое стало названием одного из самых успешных альбомов (1977). Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия песни «I Shot the Sheriff» ямайского музыканта Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года. В 1993 году Клэптону присуждены премии «Грэмми» во всех самых престижных номинациях: «альбом года» (MTV Unplugged), «песня года» («Tears in Heaven») и «запись года» («Tears in Heaven»). Эрик Клэптон является одним из самых уважаемых и влиятельных рок-музыкантов мира. Он — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds. Клэптон фигурирует в переизданном журналом Rolling Stone в 2011 году списке величайших гитаристов всех времён на втором месте после Джими Хендрикса. В предыдущей версии списка он занимал четвёртое место после Хендрикса, Дуэйна Оллмэна и Би Би Кинга. Также фигурирует в составленном тем же журналом списке величайших исполнителей всех времён — и как сольный исполнитель, и как участник групп Cream и The Yardbirds.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Delaney & Bonnie - On Tour With Eric Clapton (Analogue) (4260019716033) виниловая пластинка