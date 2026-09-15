Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Fusion
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 665188
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194397971316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Fusion
Трек-лист
Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time, Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка
Переиздание на белом виниле альбома "In A Silent Way" 1969 года, признанного поклонниками и критиками одной из самых успешных и влиятельных работ легендарного американского джазмена Майлса Дейвиса. In a Silent Way — студийный альбом американского джазового трубача, композитора и бэнд-лидера Майлза Дэвиса, выпущенный 30 июля 1969 года на лейбле Columbia Records. Продюсером альбома выступил Тео Масеро, альбом был записан всего за одну сессию 18 февраля 1969 года на студии CBS 30th Street Studio в Нью-Йорке. Альбом был отмечен началом «электронного» периода Дэвиса и считается его первой пластинкой в стиле джаз-фьюжн.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитManeskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитFleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) вини...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (019802967861...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитJimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAir - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMuse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитPortugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194397971316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Fusion
Трек-лист
Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time, Shhh / Peaceful, In A Silent Way, It's About That Time
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на белом виниле альбома "In A Silent Way" 1969 года, признанного поклонниками и критиками одной из самых успешных и влиятельных работ легендарного американского джазмена Майлса Дейвиса. In a Silent Way — студийный альбом американского джазового трубача, композитора и бэнд-лидера Майлза Дэвиса, выпущенный 30 июля 1969 года на лейбле Columbia Records. Продюсером альбома выступил Тео Масеро, альбом был записан всего за одну сессию 18 февраля 1969 года на студии CBS 30th Street Studio в Нью-Йорке. Альбом был отмечен началом «электронного» периода Дэвиса и считается его первой пластинкой в стиле джаз-фьюжн.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (coloured) (0194397971316) виниловая пластинка